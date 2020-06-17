12 فيلما روسيا للرسوم المتحركة تشارك في مهرجان فرنسي

بدأ يوم 15 يونيو عمل مهرجان أفلام الرسوم المتحركة في نظام أونلاين بمدينة أنسي الفرنسية المشهورة بضفاف بحيرتها ومناظرها الطبيعية الخلابة.

وجمع المهرجان العام الجاري فناني الرسوم المتحركة من 70 بلدا.

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وتستمر أعمال المهرجان لغاية 30 يونيو وانضم إليه في 16 يونيو منتدى سوق MIFA الدولية المتخصصة في تسويق أفلام الرسوم المتحركة.

ويشارك في المهرجان ومنتدى سوق أفلام الكرتون الوفد الروسي بـ12 فيلما للرسوم المتحركة. وتولت وزارة الثقافة الروسية وجمعية سينما الرسوم المتحركة الروسية للمرة التاسعة على التوالي الدعم المالي للمشاركة الروسية في المهرجان والسوق الدولية بمدينة آنسي الفرنسية.

وقالت المدير التنفيذي لجمعية سينما الرسوم المتحركة الروسية، إرينا ماستوزوفا، في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية إن الوفد الروسي قدم العام الجاري عددا قياسيا لأفلامه، ما يدل على مستوى راق لصناعة السينما الروسية بشكل عام وصناعة أفلام الرسوم المتحركة بشكل خاص.

وقد دخلت البرنامج الرئيس للأفلام القصيرة الأفلام الروسية "عنزة في المدينة" من إخراج، سفيتلانا رازغوليايفا، " توأما غالاكتيون" من إخراج ساشا سفيرسكي، "السعادة" من إخراج، أندريه جدكوف وكذلك الفيلم الروسي الصيني المشترك بعنوان " 10000 بقعة قبيحة من الحبر" من إخراج دميتري غيلر.

وهناك فيلمان روسيان آخران دخلا برنامج الأفلام الطويلة ، فضلا عن عدد من أفلام الكرتون التي تشارك في مسابقة الأفلام الواعدة.

المصدر: تاس