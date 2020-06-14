جورج وسوف يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

نفى الفنان السوري، جورج وسوف، نبأ إصابته بفيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: "لما اصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات، بقول خير شو الإشاعة اليوم؟!، أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر".

وأكد وسوف أنه بصحة جيدة جدا، وأن آخر أعماله وأخباره يكشف عنها مكتبه الخاص، أو ما ينشر على صفحته الرسمية.

سبق وأن كشفت تقارير صحفية عن تدهور الحالة الصحية للفنان السوري جورج وسوف.

وذكرت مواقع إلكترونية نقلا عن مصادر مقربة من المطرب الشهير، أنه لم يستطع استكمال أحدث أعماله الفنية، وهي أغنية "حلاوة الروح"، بسبب حالته الصحية.

وكان آخر ظهور لجورج وسوف على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر أبريل، من خلال رسالة مصورة من داخل منزله يحث فيها جمهوره على ضرورة البقاء في منازلهم خوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات