 
مباشر
عاجل
أردوغان: لن نسمح بأن تصبح إدلب بؤرة صراع مجددا

فنانة فرنسية قد تلعب دورا في فيلم روسي عن الشاعر يسينين

الثقافة والفن

فنانة فرنسية قد تلعب دورا في فيلم روسي عن الشاعر يسينين
Sputnik Sergey Piatakov
تمثال الشاعر سيرغي يسينين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o25j

يمكن أن تقوم الفنانة الفرنسية، ماريون كوتيار، بأداء دور عشيقة الشاعر الروسي، سيرغي يسينين، في فيلم "ديسمبر" للمخرج الروسي، كليم شيبينكو.

أعلن ذلك، كليم شيبينكو، على هامش منتدى أونلاين لسوق الأفلام السينمائية Key Buyers Event التي تقام حاليا في موسكو.

إقرأ المزيد
الأفلام الروسية تجني 50 مليون دولار خارج روسيا عام 2019
الأفلام الروسية تجني 50 مليون دولار خارج روسيا عام 2019

وقال:" نحن بحاجة إلى ممثلة تلعب دور الراقصة الأمريكية، أيسيدورا دونكان. ويفضل أن تكون الفنانة  فرنسية ناطقة باللغتين الإنجليزية والألمانية. وقد تصلح لأداء هذا الدور الفنانة الفرنسية، ماريون كوتيار. ويسعدني جدا أن توافق الفنانة على أداء دور، أيسيدورا دونكان في الفيلم".

وحسب، شيبينكو، فإن أحداث الفيلم تدور في ديسمبر عام 1925 في بطرسبورغ  حيث قضى الشاعر الروسي المشهور، سيرغي يسينين، آخر أيام عمره. أما عشيقته الراقصة الأمريكية ، أيسيدورا دونكا، فتقوم بإعداد هروب الشاعر من الاتحاد السوفيتي إلى فرنسا، ثم إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن منتدى أونلاين لسوق الأفلام السينمائية Key  Buyers Event هو فعالية ثقافية افتتحت يوم 8 يونيو الجاري في موسكو حيث تولت إقامتها مؤسسة "روس كينو" السينمائية الروسية بدعم من وزارة الثقافة الروسية وحكومة موسكو.

جدير بالذكر أن، سيرغي يسينين( 1895 - 1925) يعد أبرز الشعراء الوجدانيين الروس في النصف الأول للقرن العشرين. وانتحر في ديسمبر عام 1925 في بطرسبورغ لأسباب غامضة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا