فنانة فرنسية قد تلعب دورا في فيلم روسي عن الشاعر يسينين

يمكن أن تقوم الفنانة الفرنسية، ماريون كوتيار، بأداء دور عشيقة الشاعر الروسي، سيرغي يسينين، في فيلم "ديسمبر" للمخرج الروسي، كليم شيبينكو.

أعلن ذلك، كليم شيبينكو، على هامش منتدى أونلاين لسوق الأفلام السينمائية Key Buyers Event التي تقام حاليا في موسكو.

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وقال:" نحن بحاجة إلى ممثلة تلعب دور الراقصة الأمريكية، أيسيدورا دونكان. ويفضل أن تكون الفنانة فرنسية ناطقة باللغتين الإنجليزية والألمانية. وقد تصلح لأداء هذا الدور الفنانة الفرنسية، ماريون كوتيار. ويسعدني جدا أن توافق الفنانة على أداء دور، أيسيدورا دونكان في الفيلم".

وحسب، شيبينكو، فإن أحداث الفيلم تدور في ديسمبر عام 1925 في بطرسبورغ حيث قضى الشاعر الروسي المشهور، سيرغي يسينين، آخر أيام عمره. أما عشيقته الراقصة الأمريكية ، أيسيدورا دونكا، فتقوم بإعداد هروب الشاعر من الاتحاد السوفيتي إلى فرنسا، ثم إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن منتدى أونلاين لسوق الأفلام السينمائية Key Buyers Event هو فعالية ثقافية افتتحت يوم 8 يونيو الجاري في موسكو حيث تولت إقامتها مؤسسة "روس كينو" السينمائية الروسية بدعم من وزارة الثقافة الروسية وحكومة موسكو.

جدير بالذكر أن، سيرغي يسينين( 1895 - 1925) يعد أبرز الشعراء الوجدانيين الروس في النصف الأول للقرن العشرين. وانتحر في ديسمبر عام 1925 في بطرسبورغ لأسباب غامضة.

المصدر: تاس