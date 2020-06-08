عازفة مصرية روسية تفتتح موسم الحفلات في فيينا

بعد التداعيات التي طالت حفلات الموسيقى في موطنها بالعاصمة النمساوية فيينا، اختار "بيت الحفلات" Wiener Konzerthaus عازفة البيانو المصرية الروسية، ماجدة عمارة، لتفتتح موسم حفلاته.

ويأتي الحفل الذي تقدمه ماجدة عمارة بالاشتراك مع عازف الفيولينه الشهير، جوليان راخلين (لاتفيا)، في إطار فعاليات احتفال العاصمة النمساوية والعالم أجمع بمرور 250 عاما على مولد المؤلف الموسيقي النمساوي الشهير لودفيغ فان بيتهوفن (1770-1827)، والذي عرقلته جائحة كورونا.

تقدم ماجدة عمارة وجوليان راخلين أمسية من 3 سوناتات للبيانو والفيولينه للمؤلف الموسيقي النمساوي بيتهوفن، هي السوناتا مصنف 12 رقم 1 في سلم ري الكبير، ورقم 2 في سلم لا الكبير، وسوناتا مصنف 24 في سلم فا الكبير الشهيرة باسم "سوناتا الربيع".

وسيقدم الحفل الذي بيعت تذاكره بالكامل، بتاريخ 16 يونيو، على مرتين (بسبب قواعد التباعد الاجتماعي الجديدة) في الساعة السادسة، ثم يعاد في الساعة الثامنة والنصف بالقاعة الكبرى لـ "بيت الحفلات" النمساوي، إحدى أعرق قاعات الحفلات في العالم.

وماجدة عمارة واحدة من أكثر عازفي البيانو اهتماما بموسيقى الحجرة، وهي ضيف منتظم للكثير من المهرجانات الدولية في هذا المجال، حيث عزفت في أبرز القاعات الأوروبية، نذكر منها "ميوزيك فيراين"، و"كونسيرت غيباو"، و"موتسارتيوم سالزبورغ".

كما عزفت عمارة مع الكثير من الأوركسترات المرموقة حول العالم، بما في ذلك أوركستر فيينا للحجرة، أوركسترا التشيك الفيلهارموني، أوركسترا القاهرة السيمفوني وغيرها.

كذلك شاركت ماجدة عمارة الكثير من العازفين البارزين، من بينهم جوليان راخلين ودورا شفارتسبيرغ وشتيفان فلادار، ويربطها تعاون وثيق بعازفة التشيللو الهولندية الشهيرة هارييت كريغ، التي سجلت معها أسطوانتين مدمجتين للعلامة النمساوية "كابريتشو".

ولدت ماجدة عمارة في موسكو، وتخرجت من كونسيرفاتوار موسكو الحكومي فصل الأستاذ سيرغي دورينسكي، ثم أكملت دراستها مع الأستاذ، شتيفان فلادار في جامعة الموسيقى في فيينا، وحصلت على 11 جائزة روسية ودولية في مجال البيانو، وتقوم بالتدريس حاليا في أكاديمية فيينا الموسيقية.

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أما عازف الفيولينه، جوليان راخلين، فقد ولد في العاصمة اللاتفية، فيلنوس، وهاجر والداه الموسيقيان إلى النمسا، والتحق هناك بكونسيرفاتوار فيينا، ليصبح الطفل المعجزة الذي قدم أول حفل موسيقي له في سن 6 سنوات. ثم حصل على لقب موسيقي العام بمسابقة "يوروفيجن" الموسيقية، ثم ظهر مع أوركسترا فيينا ليكون أصغر صوليست يعزف مع الأوكسترا في تاريخه.

وعزف راخلين مع أشهر الأوركسترات العالمية بما في ذلك أوركسترا شيكاغو، والأوركسترا الملكي الفيلهارموني وأوركسترا "فيرتوزي موسكو" والأوركسترا الأكاديمي للاتحاد الروسي وغيرها.

المصدر: RT