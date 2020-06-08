مسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ يطالب باستئناف عمله

بعث المدير الفني لمسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ، فاليري غيرغييف، برسالة إلى رئيسة إدارة "روس بوتريب نادزور" آنا بوبوفا بطلب استئناف الحفلات الموسيقية لفرقة المسرح مع القيود الصحية.

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وطرح المايسترو، فاليري غيرغيف هذ الطلب أثناء لقاء عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفنانين بمناسبة حلول يوم اللغة الروسية.

وقال غيرغييف:" في حال ظل مبنى مسرح "ماريينسكي"معلقا لمدة 3 أشهر قادمة فإن فرقتي الموسيقية يمكن أن تفقد كفاءتها ومجدها السابق". ومضى قائلا:" يبدو لي أنه يجب إيجاد فرص لأداء المؤلفات الموسيقية من قبل أعضاء فرقة المسرح في أماكن أخرى".

واقترح المايسترو بأن يقيم الموسيقيون حفلات موسيقية في الهواء الطلق، أي في المتنزهات والحدائق والساحات قبالة الكنائس وغيرها من المرافق الدينية.

وأعرب، غيرغييف عن آمله بأن يستطيع مسرح "ماريينسكي" إقامة الفعاليات المخطط لها سابقا وبصورة خاصة المهرجان الموسيقي في فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا. وطلب من الرئيس الروسي أن تسمح الحكومة لفرقة المسرح بأن تقوم بجولة عبر أوروبا. وقال إن الإيطاليين قد وجهوا دعوة إليه للمشاركة في مهراجان موسيقي سيقام في إيطاليا نهاية يونيو الجاري.

المصدر: تاس