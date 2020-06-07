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ملياردير روسي يقتني لوحة "صرخة" بـ120 مليون دولار

الثقافة والفن

ملياردير روسي يقتني لوحة
Sputnik
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اشترى الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، لوحة "صرخة" للفنان النرويجي إدوارد مونش بقيمة 120 مليون دولار.

وذكرت قناة تيليغرام Sotheby's Life، أن أبراموفيتش اشترى أحد الأجزاء الأربعة للوحة الموجودة في مجموعة خاصة.

وجدير بالذكر، أن "صرخة" هي مجموعة لوحات قام الفنان إدوارد مونش برسمها في الفترة بين عامي 1893 و1910.

ملياردير روسي يقتني لوحة
© National Gallery, Norway

وتصور اللوحات جسم إنسان وهو يصرخ على خلفية سماء حمراء وهذه اللوحات تعتبر شعارا للمدرسة التعبيرية، وأحد الأعمال الفنية الشهيرة في القرن العشرين.

المصدر: "صدى موسكو"

 

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