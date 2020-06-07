استمع لمطرية إسبانية شهيرة تؤدي أغنية لنانسي عجرم بكل أحاسيسها

أدت المغنية الإسبانية الشهيرة أنديا مارتينيز India Martínez أغنية باللغة العربية للمطربة اللبنانية نانسي عجرم، بكل جوراحها وإحساسها وبصوت عذب.

وتعتبر المطربة مارتينيز التي تحمل سمات أهل الشرق وعنفوانهم، من أشهر المغنيات على الساحة الإسبانية ودائما ما تختص في أداء أغاني الفلامنكو.

والأغنية التي أدتها المطربة الإسبانية باللغة العربية وباللهجة المصرية تحمل اسم"انت إيه مش كفاية عليك تجرحني حرام عليك".

وكان الملاحظ في أداء المطربة مارتينيز لهذه الأغنية الطربية العاطفية تفاعلها معها بكل انفعالاتها وعواطفها لدرجة التعبير عنها بكل تقاسيم وجهها الشرقية.

ويمكنكم المقارنة بين أداء المطربة الإسبانية لهذه الأغنية وأداء صاحبتها الأصيلة نانسي عجرم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها هذه المغنية الإسبانية الشهيرة أغنية باللغة العربية، إذ سبق لها أن غنت مقاطع طربية باللغة العربية لعدة فنانين.

المصدر: RT