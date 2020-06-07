"سلام من السعودية" عمل فني ضخم بمشاركة 13 فنانا

أطلقت إدارة الهيئة العامة للترفيه، السعودية، التي يرأسها تركي آل الشيخ، بالتعاون مع شركة "روتانا" عملا فنيا ضخما يشارك فيه 13 مطربا، لأداء أغنية "سلام من السعودية".

الله يديم علينا محبتنا ووحدة صفنا وتلاحمنا حول قيادتنا ونحن في أمن ورخاء 💚🇸🇦#سلام_من_السعوديةpic.twitter.com/M9RPM3IonS — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 6, 2020

الأغنية من كلمات الشاعر عبد الله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وتتغنى بتعدد مناطق السعودية وروائعها، وتستعرض الصور النمطية، التي تتميز بها باختلاف مناطقها وجغرافيتها، وعادات وتقاليد أهلها.

وطرح تركي آل الشيخ أوبريت "سلام من السعودية" اليوم الأحد، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وتم تحديد 13 مطربا للمشاركة في الأوبريت نسبة إلى عدد المناطق الإدارية في المملكة، وهم محمد عبده، وطلال سلامة، وراشد الماجد، وجابر الكاسر، وخالد عبد الرحمن، وأصيل أبو بكر، ورابح صقر، وراشد الفارس، وعبد المجيد عبد الله، وعايض يوسف، وعبادي الجوهر، وداليا مبارك، وماجد المهندس وهو فنان عراقي حصل على الجنسية السعودية منذ سنة 2010.

المصدر: وسائل إعلام سعودية