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الفنانة رجاء الجداوي تطمئن محبيها من العناية المركزة

الثقافة والفن

الفنانة رجاء الجداوي تطمئن محبيها من العناية المركزة
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طمأنت الفنانة رجاء الجداوي محبيها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، وغردت قائلة: "الحمد لله حالتي بقت أحسن ربنا كريم".

وترقد الفنانة المحبوبة في قسم العناية المركزة بمشفى في الإسماعيلية على الرغم من تحسن ضغطها وانتظام نبضها وانخفاض حرارتها.

وذكر مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة، أن الفنانة الكبيرة تتحسن كثيرا وخصوصا بعدما ارتفعت نسبة الأكسجين بالدم، والتي كانت قد قلت لما دون 85% يوم الاثنين الماضي وما تبعه من شائعة وفاتها التي تناولتها بعض المواقع قبل يومين.

وأضاف أنه حتى الآن ما زالت الجداوي تخضع للتنفس الصناعي، وإن استمر التحسن الحالي لحالتها، سيتم نقلها لغرفة عادية.

المصدر: RT

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