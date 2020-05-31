بالفيديو.. الفنانة إيلاف عبد العزيز: كل النسوان حاقدات ومجاملاتي للرجال فقط

شنت المطربة السودانية الشابة، إيلاف عبد العزيز، هجوما حادا على بنات جنسها، واتهمت الفنانة الصاعدة النساء عامة بالحقد والحسد والرياء.

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وقالت خلال سهرة تلفزيونية على فضائية "أنغام" تم بثها قبل أيام: "مع احترامي للنساء الموجودات معنا بالأستوديو، وأنا واحدة منهن، النسوان حاقدات وكعبات شديد".

وتم تداول حديث الفنانة إيلاف على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وتابعت باللغة السودانية الدارجة: "حقتنا أقول ما في إنتاية (أنثى) نظيفة، وإذا رأت المرأة واحدة لونها نظيف ما شاء الله ما بتقولها، حتى لو شاهدت السيدة سيدة أخرى بنفسيات جميلة لا تذكر الله".

وعن مجاملاتها أكدت إيلاف عبد العزيز في حديثها، أن "مجاملاتها للفنانين الرجال فقط"، وذكرت بالمقابل "أثق تماما أن أي مناسبة تخصها سيجاملها فيها الرجال فقط".



المصدر: "النيلين"