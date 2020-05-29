شاهد.. بكاء مؤثر لـ"الكينغ" محمد منير على "حدوتة مصرية"

بكى الفنان المصري محمد منير بشكل مؤثر تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال غنائه "حدوتة مصرية".

وبكى منير اليوم الجمعة، خلال حفله الغنائي المباشر بدون جمهور الذي أحياه بمناسبة عيد الفطر.

وأحيى محمد منير حفله الغنائي في منزله عبر قناة إحدى شركات الاتصالات في مصر على موقع "يوتيوب"، لمدة 90 دقيقة وشاركت فيه المطربتان دينا الوديدي ونوران أبو طالب.

يشار إلى أن العديد من نجوم الغناء في العالم العربي أحيوا حفلات بدون جمهور عبر شبكة الإنترنت بمناسبة عيد الفطر مثل نانسي عجرم ومحمد عبده وماجد المهندس ونجوى كرم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية