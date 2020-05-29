هدية "صباح الأحمد" لحليمة بولند تثير استياء بعض الكويتيين (فيديو)

استعرضت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، حليمة بولند، هدية وصلتها من "مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع"، الأمر الذي لم يرق للعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشرت بولند، أمس الخميس، فيديو عبر حسابها في "سناب شات" كشفت فيه عن الهدية، التي كانت عبارة عن كمية كبيرة من أقنعة الوجه للحماية من فيروس كورونا.

وأثارت الهدية استياء البعض من متابعيها، الذين انتقدوا إرسال هذه الهدية في الوقت الذي "تشهد فيه الكويت نقصا كبيرا في المعدات الطبية لمجابهة الوباء، في عدد من المراكز الطبية في البلاد".

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الكويت 24112 مصابا، توفي منهم 185 شخصا، فيما بلغ إجمالي المتعافين 8698 حالة.

المصدر: RT