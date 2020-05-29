دور السينما الروسية تفتح أبوابها مع مراعاة قيود احترازية

تستأنف دور السينما الروسية في يونيو المقبل عملها على خلفية تخفيف القيود المفروضة على المؤسسات الثقافية بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

قدمت إدارة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) الحكومية الروسية شروطا لافتتاح دور السينما في روسيا وقالت إن قرارا بافتتاح دور السينما يجب أن تتخذه السلطات المحلية.

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ثم طالبت "روس بوتريب نادزور" من إدارات دور السينما بألا تقل المسافة بين مشاهد وآخر في قاعة السينما عن متر واحد، كما طالبت بأن يرتدي كل مشاهد قناعا طبيا أثناء مشاهدة الفيلم. أما العاملون في دور السينما فيجب أن يرتدوا الأقنعة الطبية والقفازات.

واشترطت الإدارة كذلك بألا يقل الانقطاع الزمني بين مشاهدة وأخرى عن 30 دقيقة لتعقم الكراسي في قاعة السينما ويحضر المشاهدون إلى قاعة السينما قبل 15 دقيقة على أقل من بدء مشاهدة الفيلم.

ونصحت الإدارة كذلك بأن يشتري المشاهدون التذاكر إلكترونيا للحيلولة دون الازدحام أمام شباك التذاكر.

فيما وصف رئيس جمعية أصحاب دور السينما الروسية توصيات "روس بوتريب نادزور" بأنها معقولة، ولكن مكلفة.

المصدر: تاس