المخرج الأمريكي داغ لايمن يتولى تصوير فيلم مغامرات فضائية

تولى الأمريكي، داغ لايمن، إخراج فيلم المغامرات الفضائية حيث يقوم توم كروز بأداء الدور الرئيس.

أفادت بذلك بوابة Deadlin الإلكترونية التي قالت إن داغ لايمن، وتوم كروز، كتبا سيناريو الفيلم دون أن يكشفا محتواه.

وجاء في البوابة أن إخراج الفيلم الذي تدور بعض أحداثه على ظهر المحطة الفضائية الدولية يجب أن يبدأ عما قريب. لكن على المخرج والممثل أن ينهيا أاولا المشاريع التي تم إيقافها بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

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ويشارك، توم كروز في تصوير الحلقة السابعة من فيلم Mission: Impossible الذي انقطعت عملية إخراجه مطلع مارس الماضي لسبب انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة. أما، داغ لايمن، فإنه لا يزال مشغولا بتصوير فيلم Chaos Walking. ويتوقع أن يعرض الفيلمان مطلع العام المقبل.

وسبق أن عمل لايمن على إخراج أفلام مثل "التعرف على بورن" عام 2002 ، "السيد والسيدة سميث" عام 2005، "حد المستقبل" عام 2014، "صنع في الولايات المتحدة" عام 2017 وغيرها. وقام توم كروز بأداء الدورين الرئيسين في الفيلمين الأخيرين.

يذكر أن مدير ناسا، جيم برايدنستاين أكد لوسائل الإعلام أن نجم هوليوود، توم كروز، سيلعب دورا في فيلم تدور أحداثه في المحطة الفضائية الدولية. وقال إن شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون موسك، تسهم في تصوير الفيلم الروائي الفضائي.

المصدر: تاس