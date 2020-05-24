الفنان أحمد السقا عن هشام عشماوي: في الحقيقة كان "فرخة"

سخر الفنان أحمد السقا من الإرهابي الخطير هشام عشماوي الذي تم إعدامه قبل أشهر، وقال الممثل الذي لعب دورا في مسلسل "الاختيار" إن كافة الدلائل تؤكد أن هذا الإرهابي كان "فرخة".

وأضاف: "مشهدي بمسلسل الاختيار، للتاريخ، وخالص لله سبحانه وتعالى، من أجل الحفاظ على النشء من الأفكار التكفيرية، والظلامية التي تستخدم الدين للتجارة وتسخيرا لأغراضهم الدنيوية".

واعتبر السقا خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن "الجماعات الظلامية تستخدم الدين للوصول إلى قلوب العوام قبل عقولهم، من أجل التخريب والإرهاب". وتابع:

"القضية كانت تشغلني بشدة .. ومسلسل الاختيار له صناع ملكي وميري".

ويتناول المسلسل قصة مقتل الضابط المصري أحمد صابر المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي قضى في هجوم إرهابي جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي كان ضابطا في الجيش وتركه لينضم لتنظيم "داعش".

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، قد قال في تقديمه، إن "مسلسل الاخيتار أحدث حالة من الانقلاب في الوسط الفني ونسف ما كان رائدا من أن الأعمال الدرامية الوطنية لا تحظى بالرواج الكبير".

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وشدد على أن هذا المسلسل كان له تأثير عند النشء والشباب في رفع الروح الوطنية، مطالبا بضرورة التوقف عند هذه الحالة التي أحدثها العمل الفني الذي أحدث حالة من الوطنية.

وختم: "الأطفال وصلت لهم الحالة الوطنية .. ولو قعدت تعمل برامج ومؤتمرات من هنا للصبح للحديث عن بطولات الشهداء لن تستطيع أن تصل للحالة التي يستطيع أن يصل لها الفن".

المصدر: "اليوم السابع"