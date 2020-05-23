عبقرية تركي آل الشيخ "تتفتق" عن أغنية جديدة من وحي "كسر الشاشة"

أعلن المسؤول السعودي تركي آل الشيخ، عن تأليفه أغنية جديدة بعنوان "انكسرت الشاشة" بعد واقعة كسره شاشة التلفزيون انتقاما لتلقيه هدفا في شباكه أثناء تحدي مباراة "البلاي ستيشن".

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وكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن تأليفه كلمات أغنية جديدة من بنات أفكاره ومن وحي المناسبة بعد واقعة "كسر الشاشة".

ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية في "تويتر"، صباح اليوم السبت، تغريدة جديدة، أكد من خلالها نيته إصدار أغنية جديدة، بعنوان "انكسرت الشاشة"، من كلماته، وألحان - سهم، وغناء رابح، دون أن يوضح ما إذا كان يعني رابح صقر، ومن هو سهم!.

قريباً اغنية انكسرت الشاشه ...

كلماتي - الحان - سهم - غناء - رابح🙏🏻🇸🇦❤️😂 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 23, 2020

وكان المسؤول السعودي المثير للجدل قد نشر مقطع فيديو يظهر لحظة تحطيمه جهاز تلفزيون، بعد تلقي شباكه هدفا في مباراة لـ"البلاي ستيشن".

ونشر آل الشيخ الفيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "في أحداث شغب بسيطة.. بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة.. لسه المباراة ما انتهت".

في أحداث شغب بسيطة ... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت pic.twitter.com/NrNjZ2jbVD — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 22, 2020

ولعب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية مباراة "البلاي ستيشن" كجزء من تحد بينه وبين سعود آل سويلم، أعلن عنه تركي آل الشيخ قبل أيام بهدف دعم مبادرة "جود للإسكان" الخيرية.

أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلايستيشن خيريه، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير اكثر من مسكن لصالح منصة جود الاسكان.



والوعد 29 رمضان اذا قبل التحدي @Turki_alalshikhpic.twitter.com/0mOYDU8868 — سعود آل سويلم (@SSuwailm) May 18, 2020

وأظهرت المشاهد التي نشرها المسؤول السعودي، مالك نادي ألميريا الإسباني، وهو يستشيط غضبا بعدما سجل متحديه، الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، سعود آل سويلم، هدفا في شباكه، حيث قذف شاشة التلفزيون بجهاز اللعب وكسرها قائلا: "اليد خربانة".

المصدر: تويتر