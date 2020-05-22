بطل "الاختيار": طيف الضابط البطل منسي زارني في المنام وتحدث معي

روى الفنان أمير كرارة، الذي يجسد شخصية قائد الكتيبة المصرية 103 الضابط أحمد منسي في مسلسل "الاختيار"، أن الأخير زاره في المنام وتحدث معه.

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وكتب كرارة، على حسابه في فيسبوك: "قسما بالله وبحق الأيام المفترجة دي اللي حقوله دا حصل بعد أذان الفجر، نمت حلمت منسي جالي لابس تي شرت السيل الزرقاء والبنطلون الباچ الباجي وحاطط أيده في جيبه وبيضحكلي بيقولي إيه الأخبار يا صاحبي قولت له مبسوط يا منسي".

وأضاف: "ضحك وقالي مبسوط، دا أنا فرحي فوق النهار ده يا صاحبي".

ومسلسل "الاختيار" الذي يعرض على قنوات ON وON دراما، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، ماجد المصري، أحمد صلاح حسني، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول المسلسل قصة مقتل الضابط المصري أحمد صابر منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي قضى في هجوم إرهابي جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش الإرهابي.‏

المصدر: "الوطن"