فنان مصري يحتفي بابن شقيقه القتيل في "ملحمة البرث": "اليوم أنا فخور بك"

احتفى الفنان المصري محمود البزاوي، بابن شقيقه الذي قتل في ملحمة بطولية قادها أحمد المنسي ورجاله في مكمن "البرث"، الذي قضوا فيه نحبهم دفاعا عن الوطن في مواجهة الإرهابيين.

ونشر الفنان صورة تجمعه مع ابن شقيقه، أحد قتلى الحرب ضد الإرهابيين في سيناء، وذلك بعد انتهاء حلقة أمس الخميس من مسلسل "الاختيار" والتي شهدت ملحمة بطولية قادها أحمد المنسي، ورجاله في مكمن البرث والتي شهدت مقتلهم جميعا.

شهيد مقاتل الملازم أول هشام مصطفى البزاوي بطل من ابطال عمليه حق الشهيد في سيناءأكتوبر 2015 بيحمي ارض الاجداد عشان يفضل عالمنا مرفوع وعشان احنا نفضل رافعين راسنا واحنا عنينا في السماء وبنقول تحيا مصر وشعار شهداء الوطن اموت اعيش ميهمنيش اموت ياامي ماتبكيش راح اموت علشان بلدي تعيش pic.twitter.com/N9bbcw4PUd — Al badr ALMasri🇪🇬 تمس مصر تلاقي لعنه الفراعنه (@badralb52607862) May 21, 2020

وعلق البزاوي على الصورة التي نشرها على "تويتر"، قائلا: "اليوم أنا فخور وسأظل فخورا لأنه شرف أن ابن أخي هشام مصطفى البزاوي أحد شهداء عملية حق الشهيد في سيناء... ألف رحمة ونور عليك يا فخر العائلة يا بطل... رأيتك اليوم وسطهم يا حبيبي".

#ملحمه_البرث النهاردة انا فخور و هافضل فخور لانه شرف .. ان ابن اخويا هشام مصطفى البزاوي احد شهداء عملية حق الشهيد في سيناء .. الف رحمه و نور عليك يا فخر العيله يا بطل شوفتك وسطهم النهاردة يا حبيبي ♥️ pic.twitter.com/SDuiKLz6xz — محمود البزاوي (@albezzawy) May 21, 2020

ويعرض للفنان البزاوي مسلسل "فرصة ثانية" في سباق مسلسلات رمضان، مع ياسمين صبري وهبة مجدي وأحمد محدي، ومحمد أبوداود.

المصدر: تويتر