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فنان مصري يحتفي بابن شقيقه القتيل في "ملحمة البرث": "اليوم أنا فخور بك"

الثقافة والفن

فنان مصري يحتفي بابن شقيقه القتيل في
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البزاوي وابن شفيقه
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احتفى الفنان المصري محمود البزاوي، بابن شقيقه الذي قتل في ملحمة بطولية قادها أحمد المنسي ورجاله في مكمن "البرث"، الذي قضوا فيه نحبهم دفاعا عن الوطن في مواجهة الإرهابيين.

ونشر الفنان صورة تجمعه مع ابن شقيقه، أحد قتلى الحرب ضد الإرهابيين في سيناء، وذلك بعد انتهاء حلقة أمس الخميس من مسلسل "الاختيار" والتي شهدت ملحمة بطولية قادها أحمد المنسي، ورجاله في مكمن البرث والتي شهدت مقتلهم جميعا.

وعلق البزاوي على الصورة التي نشرها على "تويتر"، قائلا: "اليوم أنا فخور وسأظل فخورا لأنه شرف أن ابن أخي هشام مصطفى البزاوي أحد شهداء عملية حق الشهيد في سيناء... ألف رحمة ونور عليك يا فخر العائلة يا بطل... رأيتك اليوم وسطهم يا حبيبي".

 ويعرض للفنان البزاوي مسلسل "فرصة ثانية" في سباق مسلسلات رمضان، مع ياسمين صبري وهبة مجدي وأحمد محدي، ومحمد أبوداود.

المصدر: تويتر

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