سيدة إيطالية تفوز بلوحة لبيكاسو خلال حفل يانصيب خيري (صور)

فازت سيدة إيطالية، الأربعاء، بلوحة فنية رسمها الفنان بابلو بيكاسو تبلغ قيمتها مليون يورو (1.1 مليون دولار) خلال حفل يانصيب خيري مخصص لجمع أموال لصالح إنشاء مشروعات مياه في إفريقيا.

وستحصل الفائزة، التي تلقت تذكرة اليانصيب هدية، على لوحة ناتور مورت أو الطبيعة الصامتة وهي لوحة زيتية تجريدية صغيرة على قماش رسمها الفنان الإسباني عام 1921، وتصور منضدة وصحفا وكأسا من مشروب الأفسنتين.

وجمع الحفل الخيري الذي أقيم في باريس 5.1 مليون يورو، ستذهب 900 ألف يورو منها إلى الملياردير ديفيد نهماد، جامع لوحات بيكاسو، والذي قدم اللوحة لمنظمي الحفل.

كما سيتم تخصيص باقي عائدات الحفل لصالح مؤسسة "كير" الخيرية التي ستخصصها لإقامة مشروعات لتوفير المياه النظيفة في المدارس والقرى في كل من الكاميرون ومدغشقر والمغرب.

وقالت بيري كوشين منظمة الحفل إنه تم بيع أكثر من 51 ألف تذكرة، قيمة كل منها مئة يورو، في الحفل الذي تأجل تنظيمه بسبب أزمة وباء "كوفيد-19".

Reuters

Reuters

المصدر: رويترز