الاحتفال بالذكرى الـ115 لميلاد الكاتب الروسي ميخائيل شولوخوف

يشارك أكثر من 100 فنان وسياسي روسي معروف في ماراثون أونلاين الأدبي بمناسبة حلول الذكرى الـ115 لميلاد الحائز جائزة نوبل الكاتب الروسي الكبير ميخائيل شولوخوف (1905 - 1984).

وسيتفضل المشاركون في الماراثون بقراءة باب من رواية الكاتب" إنهم حاربوا لتحرير الوطن".

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وقال نائب محافظ روستوف الروسية، إيغور غوسكوف، إن متحف، ميخائيل شولوخوف، الحكومي في قرية فيوشينسكايا على نهر الدون تولى إقامة الماراثون الأدبي المذكور.

ونقل المكتب الصحفي عن نائب المحافظ قوله إن 115 فنانا وسياسيا معروفا سيقرأون مقاطع من رواية ميخائيل شولوخوف.

وستنطلق الفعالية الثقافية السياسية في 24 مايو الجاري الذي يصادف عيد ميلاد الكاتب الروسي الكبير وستستمر طوال العام الجاري.

وقال، غوسكوف إن مستشار الرئيس الروسي لشؤون الثقافة وحفيد الكاتب ليف تولستوي، فلاديمير تولستوي ومحافظ روستوف، فاسيلي غولوبيف ووزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، سيتفضلون بقراءة الصفحات الأولى للرواية، ثم سينضم إليهم السياسيون والفنانون ورجال الأعمال الروس المعروفون.

وسيتم بث الفعالية الأدبية السياسية على موقع متحف ميخائيل شولوخوف وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ميخائيل شولوخوف هو الكاتب الروسي السوفيتي الكبير ومؤلف روايات "الدون الهادئ"، "الأرض البكر"، "إنهم حاربوا لتحرير الوطن" وغيرها من المؤلفات الأدبية والحائز جائزة نوبل في مجال الأدب عام 1965.

ولد الكاتب عام 1905 في قرية القوزاق فيوشينسكايا الواقعة على نهر الدون حيث دارت أحداث روايته المشهورة "الدون الهدئ".

المصدر: تاس