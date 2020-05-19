مصر.. ياسمين صبري تشن هجوما على رامز جلال بسبب أحمد أبو هشيمة
شنت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، هجوما شرسا على الفنان رامز جلال، وذلك بعد أن حذف بعض كلامها عن زوجها أحمد أبو هشيمة، خلال مونتاج البرنامج.
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⭕ إتهمت #ياسمين_صبري فريق برنامج #رامز_مجنون_رسمي بمونتاج كلامها حول الصفات التي حبتها بأحمد أبوهشيمة وإستعمال الجزء الذي قالت فيه "بيضحكني"، وأضافت "في حاجة إتفاجأت منها جداً ولحد دلوقتي مش لقيلها أي تفسير أنا جاوبت وقلت بحب فيه كل حاجة انه ناجح وواثق من نفسه وسيد الرجال" 🎥 IGTV: @yasmine_sabri www.ETbilarabi.com |🌙 #ET_بالعربي
وقالت ياسمين صبري في لقاء متلفز: "عندما سألتني أروى عن أحمد أبو هشيمة هل تحبين وسامته أم جدعنته فكان ردي، أنا أحب فيه كل شيء وسامته وجدعنته ونجاحه في عمله وواثق من نفسه، وهو ما تم حذفه من الحلقة، حتى أنني قلت سيد الرجال".
وأضافت: "فوجئت عند مشاهدتي للحلقة أن رامز والبرنامج قرر أن يحذف كل هذا ويبقي على كلمة واحدة وهي بيضحكني".
وتوضح ياسمين صبري قائلة: "هذا الأمر ضايقني كثيرا من رامز جلال، ولم أجد تفسيرا وحيدا لما فعله معي".
المصدر: وسائل إعلام مصرية