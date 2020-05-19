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مصر.. ياسمين صبري تشن هجوما على رامز جلال بسبب أحمد أبو هشيمة

الثقافة والفن

مصر.. ياسمين صبري تشن هجوما على رامز جلال بسبب أحمد أبو هشيمة
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أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري
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شنت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، هجوما شرسا على الفنان رامز جلال، وذلك بعد أن حذف بعض كلامها عن زوجها أحمد أبو هشيمة، خلال مونتاج البرنامج.

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أول صورة للفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شهر العسل
أول صورة للفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شهر العسل

وقالت ياسمين صبري في لقاء متلفز: "عندما سألتني أروى عن أحمد أبو هشيمة هل تحبين وسامته أم جدعنته فكان ردي، أنا أحب فيه كل شيء وسامته وجدعنته ونجاحه في عمله وواثق من نفسه، وهو ما تم حذفه من الحلقة، حتى أنني قلت سيد الرجال".

وأضافت: "فوجئت عند مشاهدتي للحلقة أن رامز والبرنامج قرر أن يحذف كل هذا ويبقي على كلمة واحدة وهي بيضحكني".

وتوضح ياسمين صبري قائلة: "هذا الأمر ضايقني كثيرا من رامز جلال، ولم أجد تفسيرا وحيدا لما فعله معي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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