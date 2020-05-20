الأفلام الروسية تجني 50 مليون دولار خارج روسيا عام 2019

ازدادت إيرادات شباك تذاكر الأفلام الروسية خارج روسيا عام 2019 بمقدار 3.5 مرة وبلغت ما يزيد عن 50 مليون دولار.

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ونشر تلك المؤشرات مركز" صناعة السينما الروسية – 2019" للدراسات والمعلومات التابع لمؤسسة السينما الروسية الحكومية.

وجاء في تقرير نشرته المؤسسة أن عدد الدول المستوردة للأفلام الروسية ازداد 5 أضعاف في 5 أعوام ماضية من 23 دولة إلى 120 دولة. أما إيرادات شباك التذاكر للأفلام الروسية في دور السينما الأجنبية فازدادت بمقدار 3.5 مرة وبلغت 52.4 مليون دولار.

وعرضت خارج روسيا العام الماضي 94 فيلما روسيا. أما عدد مشاهديها فبلغت 11.9 مليون مشاهد.

وتدل الدراسات على أن كل المؤشرات هي أفضل النتائج التي تمكنت السينما الروسية من إحرازها خارج روسيا.

ويتصدر تصنيف أفضل الأفلام الروسية ماليا والتي عرضت خارج روسيا عام 2019 فيلم "الصعود" من إخراج، أنطون ميغيرديتشيف، والذي بلغت إيرادات شباك تذاكره 14.3 مليون دولار. ويأتي بعده فيلم الرسوم المتحركة "ملكة الثلج" الذي بلغت إيراداته 7.8 مليون دولار. وشغل فيلم الرسوم المتحركة " "الرحلة الكبيرة" المرتبة الثالثة في التصنيف (3.9 مليون دولار).

وأما تصنيف الدول المستوردة للأفلام الروسية فتصدرته كل من الصين والمكسيك وكوريا الجنوبية وتركيا وألمانيا.

المصدر: تاس