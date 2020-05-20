أفلام تتمتع بشعبية في روسيا بعد انتهاء وباء فيروس كورونا

أبرز رئيس جمعية نقاد السينما الروس، كيريل رازلوغوف، أنواع الأفلام التي ستتمتع بشعبية في روسيا إثر انتهاء وباء فيروس كورونا.

وقال:" إن المشاهدين سيفضلون أشياء خفيفة مثل الأفلام العاطفية والميلودراما والكوميديا. فيما يتعلق بأفلام هولييود باهظة التكاليف فإنها لن تخرج فورا لأن وباء فيروس كورونا لن ينتهي في وقت واحد في كل بلدان العالم. ولن تعرض تلك الأفلام في دور السينما إلا بعد استقرار الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في العالم".

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وافترض الناقد السينمائي الروسي أن أفلاما تحكي قصة وباء كورونا ستتمتع بنجاح لدى الجمهور، فقال إن المقصود بالأمر هو أفلام متعلقة بأوبئة وأمراض وما إلى ذلك. وأضاف قائلا إن تلك الأفلام ستخرج على الأرجح على شكل مسلسلات تلفزيونية.

ونصح رازلوغوف كذلك بتصوير فيلم كوميدي عن وباء كورونا. وقال:" لو كنت مخرجا سينمائيا لأخرجت فيلما كوميديا عن تراخيص بدخول المدينة والخروج منها والقيام بجولات خارجها وما إلى ذلك لأعرض فيها مبالغات ومغامرات، كما هو الحال في فيلمي "مغامرات إيطالي في روسيا" و"أسيرة القوقاز" السوفيتيين.

المصدر: تاس