"البرنس" محمد رمضان ينشر جزءا من أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"

نشر الفنان المصري المثير للجدل، محمد رمضان، جزءا من أغنيته الجديدة بعنوان "كورونا فيروس"على حساباته فى موقعي انستغرام وفيسبوك، وهو يؤديها من داخل سيارته.

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وظهر محمد رمضان فى الفيديو مع ابنته وهو يغني مقطعا من "كورونا فيروس"، أغنيته الجديدة الخاصة بفيروس كورونا.

وتتحدث كلمات الأغنية الجديدة عن تأثير الفيروس على حياة البشر، وتحمل كلماتها بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا

وكان محمد رمضان، قد سخر من تفشي فيروس كورونا، بنشره مقطع فيديو ساخرا يتضمن أغنيته الشهيرة "فيروس"

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره محمد رمضان، أنغام أغنية "فيروس"، الذي يظهر فيه "كورونا" على شكل وحش مخيف.

وصورت مشاهد الفيديو المصاحبة للأغنية عدة دول مثل إيطاليا والصين وإيران وهي تحاول التصدي لوحش كورونا، وهو يهاجمها بشراسة، ويظهر في الخلفية مصر وهي تختبئ من كورونا، بينما لا يرى الوحش مصر.

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان يخوض السباق الرمضاني 2020، بمسلسل "البرنس" ويشاركه به الفنانون أحمد زاهر، ونور، وروجينا، وإدوارد، ومحمد علاء، وهو مسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

المصدر: "اليوم السابع"+"مصراوي"