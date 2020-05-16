منظمو "يوروفيجن" ينظمون عرضا بديلا للمسابقة الملغاة

يعتزم منظمو مسابقة "يوروفيجن" للأغنية تقديم عرض تلفزيوني بديل يوم السبت يضم فقرات مصورة لمشاركين من الماضي والحاضر وذلك بعد إلغاء نسخة هذا العام بسبب فيروس كورونا.

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وستبث 40 محطة تلفزيونية عامة في أنحاء أوروبا العرض الذي يستمر ساعتين تحت اسم "أوروبا تشع نورا"، وقال المنظمون إنهم يرغبون في الاحتفال بيوروفيجن "وخلق إحساس بالاتحاد عبر الحدود".

ويشمل العرض أغاني النسخة الحالية وأغنية "لف شاين ألايت" "الحب يشع نورا" لفرقة كاترينا ليسكانيش الفائزة في مسابقة 1997.

ومن المقرر أن يظهر فائزون سابقون في عرض السبت ومنهم ماريا شريفوفيتش الفائزة بالجائزة في عام 2007.

ومسابقة يوروفيجن للأغنية واحدة من أكبر الفعاليات التلفزيونية في العالم وكان من المقرر تنظيمها بمدينة روتردام الهولندية يوم 16 مايو.

المصدر: رويترز