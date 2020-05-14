حلقة من فيلم الكارتون "3 قطط" تحصد 12 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

حصدت حلقة من مسلسل الأطفال الروسي "3 قطط" للرسوم المتحركة بعنوان "الجراثيم" 12.5 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

وأفاد المكتب الصحفي لشركة "إي تي إس"ميديا" الروسية المنتجة للمسلسل بأن الحلقة المذكورة تشدد على أهمية غسل اليدين ومراعاة قواعد الصحة العامة.

ويتبادل أبطال المسلسل نصائح بشأن فائدة غسل اليدين وذلك عن طريق نشر مقاطع فيديو ورسوم على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمشروع.

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وقال المكتب الصحفي إن موضوع الصحة العامة وقضاء الوقت في ظروف الحجر الصحي والعزلة الذاتية لا يثير اهتماما لدى الأطفال وأهاليهم في روسيا فحسب بل وفي أوروبا والصين وبلدان أمريكا اللاتينية. وقد جنت مقاطع الفيديو والمدونات بهذا الموضوع مليوني مشاهدة على شبكات التواصل الاجتماعي، وأعاد نشرها عدد كبير من مستخدمي الإنترنت.

يذكر أن مسلسل " 3 قطط" للرسوم المتحركة عرض لأول مرة عام 2015. وإنه يروي قصة حياة 3 قطط صغيرة، كورجيك، كومبوت، كاراميلكا،التي تتعلم التغلب على مختلف المصاعب عن طريق خيالها ونصائح الوالدين.

أما حلقة المسلسل "الجراثيم" المترجمة إلى 29 لغة أجنبية فتعلم الأطفال مراعاة قواعد الصحة العامة.

وقالت مدير الرسوم المتحركة في شركة "إس تي إس ميديا"، كسينيا غورديينكو:" إننا نأمل بأن يدعم الفيلم كل من يرغب في شرح مواضيع غير بسيطة للأطفل ويعلم الصغار على قضاء الوقت بفرح في ظروف العزلة الذاتية".

المصدر: تاس