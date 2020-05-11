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الممثل الهوليودي بن ستيلر ينعي والده نجم مسلسل ساينفيلد

الثقافة والفن

الممثل الهوليودي بن ستيلر ينعي والده نجم مسلسل ساينفيلد
Reuters
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توفي الممثل الأمريكي جيري ستيلر، والد الممثل بن ستيلر، عن عمر يناهز 92 عاما.

وكتب بن تغريدة في وقت مبكر الاثنين: "أبلغكم وأنا أشعر بالحزن بوفاة والدي جيري ستيلر ميتة طبيعية".


وأضاف ستيلر: " كان أبا وجدا رائعا، وزوجا مخلصا ".

ويشتهر جيري بدوره في مسلسلي "ساينفيلد" و"ذا كينغ اوف كينغز".


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