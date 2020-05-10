الفنانة أميرة محمد غاضبة من ظلمها وإهدار حقوقها وتفكر باعتزال الدراما

أعربت الممثلة البحرينية القديرة أميرة محمد، عن غضبها لهدر حقوقها من قبل مخرج مسلسل "ضرب الرمل" ماجد الربيعان، بعد تأخير اسمها في "مقدمة" العمل، وتقديم ممثلة غير معروفة عليها.

وقالت في تسجيل فيديو انتشر أمس، إنها اعتادت في كافة أعمالها ترك موضوع "التتر" لمخرج العمل، وذلك لثقتها في كافة المخرجين وفي اختيارهم، إلا أنها فوجئت بوضعها في مرتبة تستحق أفضل منها.

وأوضحت أنها "منذ بداية رمضان لم تكن راضية عن العمل، وأن المشاهدين لا ينتبهون غالبا لما يعرض في مقدمة العرض، وأن حقها الأدبي "ضائع" في الأعمال الدرامية، بسبب وضع اسم -ممثلة ما- عمر تجربتها الفنية قصير جدا، ولا يتعدى عملا خليجيا واحدا، مقارنة مع تجربتها الفنية التي امتدت لأكثر من 25 عاما، قدمت خلالها أكثر من 70 مسلسلا وأكثر من 100 مسرحية كانت كلها بطولة".

واعتبرت في تسجيلها المصور، أن "ما حدث من اختيار ووضع أسماء الممثلين في "التتر" ظلم بعينه وبعيد عن الإنصاف، لكنه لم يعطل مسيرتها الفنية من قبل، لأنها كانت وما زالت تواجه الأخطاء بنفس مرِنة، متوقعة أنها ستصحح في قادم الأيام، لكن وبكل أسف! يستمر تضييع حقوقها الأدبية، لذا تفكر في اعتزال العمل الدرامي".

وأكدت أميرة محمد أنها تحمل للمخرج ماجد الربيعان كل التقدير والاحترام ولكافة الممثلين، وأن الممثلة التي وضع اسمها متقدما عليها، لا تتحمل مسؤولية هذا الخطأ الذي وقع فيه الربيعان.

وشاركت أميرة هذا العام في عملين دراميين، هما: مسلسل "كسرة ظهر" التراجيدي من بطولة عبد الله السدحان ومجموعة من نجوم الكويت، بالإضافة إلى مسلسل "ضرب الرمل" من بطولة المغني خالد عبد الرحمن، وكانت أميرة محمد قد تعودت أن تطل على مشاهديها بأدوار بطولة خلال السنوات الماضية.

المصدر:"الرياض"