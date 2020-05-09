وفاة رائد موسيقى "الروك آند رول" ليتل ريتشارد عن 87 عاما

ذكرت مجلة "رولينغ ستون" أن رائد موسيقى "الروك آند رول" ليتل ريتشارد، توفي اليوم السبت عن عمر ناهز 87 عاما.

وصرح تشارلز غلين عازف الجيتار في فرقته، لموقع "تي.إم.زد" المختص بأخبار المشاهير، بأن ريتشارد كان مريضا منذ شهرين وأنه توفي في منزله بولاية تينيسي الأمريكية محاطا بأخيه وأخته وابنه.

وأضاف غلين أنه تحدث مع ريتشارد في 27 مارس، وطلب منه المغني أن يزوره، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب وباء فيروس كورونا مشيرا إلى أن ريتشارد كان بمثابة الأب له.

واشتهر ريتشارد في الخمسينات وأوائل الستينات بأغاني أداها منها "توتي فروتي" و"لونغ تال سالي".

وأثر ريتشارد في عدد كبير من الموسيقيين الذين فاقت شهرتهم شهرته في نهاية المطاف.

المصدر: رويترز