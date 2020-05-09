نادية الجندي تعود إلى الشاشة بعد غياب دام 18 عاما

أعلنت الفنانة نادية الجندي عن عودتها إلى السينما، وأشارت إلى أن نجاح مسلسل "سكّر زيادة" الذي تؤدي ببطولته في الموسم الرمضاني الحالي، شجعها على العودة إلى التمثيل والشاشة الفضية.

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وقالت إنه بعد غياب دام 18 عاما منذ عرض فيلم "الرغبة" عام 2002، ستعود للمشاركة في أعمال فنية أخرى، منها للسينما وأخرى للتلفزيون.

وتشارك الجندي في الموسم الرمضاني بمسلسل "سكر زيادة"، المقتبس من المسلسل الأمريكي "The golden girls"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول 4 سيدات وقعن في فخ النصب.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

وقدمت نادية الجندي كثيرا من الأفلام السينمائية، وكانت بدايتها بفيلم "الجميلة" عام 1958، من بطولة ماجدة الصباحي، وصلاح ذو الفقار، وأخرجه يوسف شاهين.

وتوالت بطولاتها في السينما في كثير من الأفلام الناجحة، ومنها "خمسة باب"، "وكالة البلح"، "الباطنية"، "المدبح"، "جبروت امرأة"، "الضائعة"، "ملف سامية شعراوي"، "عصر القوة"، "الجاسوسة حكمت فهمي"، "مهمة في تل أبيب"، "48 ساعة في إسرائيل"، "أمن دولة"، "بونو بونو"، "الإمبراطورة"، و"امرأة هزت عرش مصر".

المصدر: RT