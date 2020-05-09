فرقة ألكسندروف للغناء والرقص تستأنف عروضها بعد الحجر

على الرغم من الحجر الصحي، فإن فناني فرقة ألكسندروف للغناء والرقص يواصلون بروفاتهم عن بعد، ويسجلون الأغاني في منازلهم استعدادا للاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر على النازية.

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هذه الاحتفالات كانت ستقام في الـ 9 من مايو، ثم ألغيت، لكنها ستقام فور رفع الحجر الصحي في البلاد.

أسس الموسيقار وقائد الأوركسترا الشهيرة ألكسندر ألكسندروف جوقة فريدة من نوعها عام 1928، ليرسخ نوعا جديدا من الفرق الموسيقية، التي تدمج الغناء الرجالي بالرقصات في آن معا.

ومن أغاني الفرقة الأكثر شهرة، أغنية "الحرب المقدسة"، التي لحنها ألكسندروف في أول أيام الحرب، وعلى وقع هذه الأغنية بالذات مضى الجنود السوفيت إلى الجبهة من محطة "بيلوروسكي" بموسكو.

وقدمت فرقة ألكسندروف عروضها أمام مقاتلي الجيش الأحمر لرفع معنوياتهم نحو 1400 مرة، 742 منها في الخطوط الأمامية من الجبهة في ظروف بالغة الخطورة.

أما اليوم، فتعد جوقة ألكسندروف من أفضل جوقات العالم الرجالية، وقد زارت بعروضها أكثر من 70 دولة بما فيها العربية.

المصدر: RT