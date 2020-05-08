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عشرات الشعراء ينضمون إلى مشروع "المختارات الشعرية في زمن كورونا" الدولي

الثقافة والفن

عشرات الشعراء ينضمون إلى مشروع
Sputnik Aleksey Filippov
صورة أرشيفية
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يشارك عشرات الشعراء من مختلف البلدان في مشروع افتراضي تحت عنوان "المختارات الشعرية لزمن فيروس كورونا".

 ويضم المشروع قصائد تم إبداعها في فترة انتشار وباء كورونا وتحت تأثيره. وأطلقت على المشروع الدولي تسمية "Coronaverse "، ما يعني بللغة اللاتينية  "أشعار كورونا".

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وانطلق المشروع نهاية مارس الجاري في الولايات المتحدة، ثم انضم إليه نحو 90 شاعرا يمثلون ألمانيا وفرنسا وكندا ومولدوفا وتركيا وأوكرانيا وروسيا وأستراليا وبيلاروس وغيرها.

وصرحت بذلك لوكالة "تاس" الروسية مؤسسة دار النشر والطباعة الروسية الأمريكية "كريك" وإحدى منظمات المشروع ، ريكا كاتسوفا، التي قالت :"ننشر على موقع المشروع الإلكتروني نصوصا شعرية بأقلام المؤلفين والمؤلفات الذين يمثلون بلدانا مختلفة وتم إبداعها في فترة انتشار وباء فيروس كورونا والحجر الصحي".

وتكمن فكرة المشروع في استعراض كيفية تأثير الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا على وعي الناس وقدرات المبدعين الشعرية.

وشمل المشروع الشعراء المعروفين. وضمنهم الشعراء الروس، ماكسيم أميلين، ألكسندر غورودنيتسكي، فيرا بافلوفا، فيرونيكا دولينا وغيرهم.

المصدر: تاس

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