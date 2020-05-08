بوابة إلكترونية روسية تعد تصنيفا لأفلام الحرب الروسية الرئيسية الخمسة

تصدر تصنيف أفلام الحرب الروسية الخمسة فيلم " قدامى الحرب فقط في المعركة" للمخرج، ليونيد بيكوف.

وحصد الفيلم 41.21% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته البوابة.

إقرأ المزيد

وتأتي بعده أفلام "الفجر هنا هادئ " (18.16%) من إخراج، ستانيسلاف روستوتسكي والذي كان قد ترشح وقتئذ لنيل جائزة أوسكار السينمائية الأمريكية، و" 17 لحظة في الربيع" (10.75%) من إخراج تاتيانا ليوزنوفا.

وضم التصنيف كذلك فيلم " تعال وأنظر" من إخراج، أليم كليموف، وفيلم " الغرانق تطير" من إخراج، ميخائيل كالاتوزوف، والذي حاز جائزة مهرجان كان السينمائي.

يذكر أن استطلاع الرأي أجري في الفترة ما بين 29 أبريل الماضي و7 مايو الجاري وشارك فيه نحو 13 ألف شخص من المشاهدين وخبراء الصناعة السينمائية.

واقترح المشاركون في استطلاع الرأي كذلك أفلاما لم تدخل التصنيف وبينها " الكتائب تطالب بإطلاق النيران" ، " الضباط" ، "قلعة بريست"، "التحرير"،" أبو الجندي"، "يوميات طائرة قاذفة" وغيرها.

المصدر: إنترفاكس