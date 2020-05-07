مادلين طبر تعلق على مشاركتها في موسم رمضان الحالي

أعربت الفنانة اللبنانية، مادلين طبر، عن امتنانها لجمهور الشاشة الصغيرة وفرحها بردود الأفعال الإيجابية التي لاحظتها بعد عرض عملها الرمضاني "القمر آخر الدنيا".

وفي مقابلة صحفية أجرتها مؤخرا أشارت طبر إلى أن المسلسل الذي شاركت فيه هذا العام يعتبر بمثابة عودة للدراما الاجتماعية الهادفة للم شمل الأسرة العربية، ويلامس قصصا إنسانية مختلفة.

وأوضحت الفنانة أن الدور الذي أدته في المسلسل لا يجسد دور أم عادية، بل أم تتمتع بذكاء كبير وتعرف كيف تتعامل مع ابنتها من الناحية النفسية بشكل جيد.

وأضافت "لم أتردد على الموافقة في تجسيد دور الأم في هذا المسلسل لأنني أحرص على التنوع فيما أقدمه للجمهور الذي أحب أن يراني دائما بشكل مختلف".

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أما فيما يتعلق بالأعمال الفنية التي تعرض في موسم رمضان الحالي فأوضحت الفنانة أن موسم هذا العام كان استثنائيا وخاصا، وتناولت المسلسلات والأعمال التي تعرض فيه مواضيع متنوعة ومميزة، مثنية على الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل نجوم الفن من أجل تصوير الأعمال رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تفشي وباء كورونا.

المصدر: وكالات