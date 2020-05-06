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فنانو الروك الروسي يؤدون أغنيات النصر يوم 9 مايو في حفل أونلاين

الثقافة والفن

فنانو الروك الروسي يؤدون أغنيات النصر يوم 9 مايو في حفل أونلاين
Sputnik المكتب الصحفي لمؤسسة الاستثمارات المباشرة
المغني ألكسندر مارشال
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يقيم نجوم الروك الروسي ألكسندر سكليار، سفيتلانا سورغانوفا، سيرغي مازايف، بيوتر ناليتش وفرقة الروك Uma2rman وغيرهم حفل أونلاين موسيقيا كبيرا يوم 9 مايو الجاري بعنوان "أغنيات النصر".

وأفاد ناطق باسم دار سينما أونلاين بأن قناة "موسكو – 24" التلفزيونية وبوابة " أوكو" الإلكترونية تولتا إقامة الحفل المذكور بمناسبة حلول الذكرى الـ75 لانتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

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وقال الناطق إن الغاية من مشروع "أغنيات النصر" هي البحث عن أداء مميز جديد للأغنيات التي كانت تتمتع بشعبية إبان الحرب الوطنية العظمى وبعدها. ومن بين تلك الأغنيات "الليلة الداكنة"، "لندخن يا صديقي"، "السمراء" ،"المعركة الأخيرة"، "على مرتفع مجهول" وغيرها.

وسيبدأ بث الحفل الموسيقي الساعة 17.00 يوم 9 مايو الجاري على بوابة pobeda.okko.tv وقناة "موسكو – 24" التلفزيونية.

وقال مغني الروك، سيرغي مازايف، "إن أغنيات الحرب الوطنية العظمى عبارة عن تراث ثقافي وحضاري لماضينا وعن ألمع لحظاته. وإنني أغنيها دائما منذ طفولتي لأنها تتميز بالروح الوطنية والصدق غير المسبوق وأصبحت جزءا من نفسي ووطني".

المصدر: تاس

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