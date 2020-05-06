فيلم سينمائي لتوم كروز في الفضاء! (صور)

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية" "ناسا" الثلاثاء إن الممثل الشهير، توم كروز يتعاون معها لتصوير فيلم سينمائي في الفضاء.

وقال جيم برايدنستاين مدير ناسا على تويتر "ناسا متحمسة للعمل مع توم كروز في فيلم على متن محطة الفضاء الدولية".

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020

وأضاف "نحتاج من الإعلام أن يُلهم جيلا جديدا من المهندسين والعلماء لتحويل خطط ناسا الطموحة إلى حقيقة".

Out Of This World! Tom Cruise Plots Movie To Shoot In Space With Elon Musk’s SpaceX https://t.co/ZG3sg3Gni3pic.twitter.com/oH0nkUeCrs — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 4, 2020

ولم يقدم برايدنستاين أي تفاصيل لكن التغريدة نُشرت بعد تقرير لموقع الترفيه الإلكتروني (ديدلاين) جاء فيه أن كروز يعمل مع شركة تسلا ورجل الأعمال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس في مشروع فيلم سيكون أول فيلم روائي طويل يجري تصويره في الفضاء.

Tom Cruise is developing a project with Elon Musk's Space X and NASA that would be the first-ever feature film shot in space 🚀



(via @DEADLINE) pic.twitter.com/3AfKz2Hjkz — Culture Crave 🎥 (@CultureCrave) May 5, 2020

Tom Cruise is Literally Going to Outer Space to Shoot an Action Movie with Elon Musk's SpaceX https://t.co/rcAdB3Q3ahpic.twitter.com/Z4FOlTwt1b — Peter Sciretta (@slashfilm) May 5, 2020

وقال الموقع يوم الاثنين إن مشروع فيلم الإثارة المقترح لا يزال في مراحلة الأولى.

ولم يرد ممثلون عن كروز على طلب تعقيب.

Tom Cruise is talking with Elon Musk, Space X and NASA about shooting a movie in space. No one is surprised: https://t.co/92KY9QIu1ipic.twitter.com/R9vGWfOMuL — Empire Magazine (@empiremagazine) May 5, 2020

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ويشتهر كروز (57 عاما) بطل سلسلة أفلام (ميشن إيمبوسيبول) "مهمة مستحيلة" بأداء المشاهد الخطيرة في أفلامه بنفسه. وقاد كروز طائرات مقاتلة في فيلمه القادم (توب جن: مافريك) وتشبث بطائرة وهي تقلع عن الأرض في فيلم (ميشن إيمبوسيبول روج نيشن) "مهمة مستحيلة: أمة مارقة" عام 2015 وتسلق برج خليفة في دبي، أطول مبنى في العالم، ضمن أحداث فيلمه (ميشن: إيمبوسيبول جوست بروتوكول) "مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح".

وصدر قرار بتعليق تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام مهمة مستحيلة في فبراير شباط مع تفشي وباء فيروس كورونا في إيطاليا. وتسبب الوباء في وقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في هوليوود وإغلاق دور العرض السينمائي.

المصدر: رويترز