مصر تفجع بوفاة الفنانة الشابة ماهي نور

فجعت مصر بالوفاة المفاجئة للفنانة الشابة ماهي نور، بسبب هبوط حاد في ضغط الدم .

وذكر زوج الفنانة الراحلة أنها توفيت في منزلها فجر اليوم الثلاثاء بعد تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية لم تعرف أسبابه، وقبل نقلها إلى المستشفى.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزوج الفنانة الشابة، ماهي نور، حيث كان يبكي بعد موتها المفاجئ دون سبب واضح.

وجاء رحيل ماهي نور في وقت لا تزال تقوم فيه بتصوير مشاهد مسلسل 30 ليلة وليلة".

ووسط صدمة من زملائها في الوسط الفني نعي عدد من الفنانين ماهي، لرحيلها المبكر في عمر الشباب.

وآخر ما كتبته الفنانة الراحلة ماهي نور، على حسابها في فيسبوك:"دعوة حلوة من أصدقائي ومن قلبكم لأني أطمع في استجابة أنا محتاجاها فعلا ..رمضان كريم عليكم".

وحرص تامر حسني، على نعيها بكلمات مؤثرة، حيث قال :"الله يرحمك يا سها رحلتك كانت كبيرة مع المرض وكنتي بنت مؤمنة بقدر ربنا و كنتي بتقولي الحمد لله".

وتابع :"روحتي عند اللي أحن عليكي من كل الدنيا وفي شهر رمضان يعني اكيد دلوقتي عرفتي ربنا بيحبك قد ايه عشان المكانة الجميلة اللي انتي فيها دلوقتي و إختيارك في شهر رمضان أجمل حسن خاتمة .. الله يرحمك يا اجمل ملاك".

ونعتها صديقتها مها ضاحي على فيسبوك قائلة: "البقاء والدوام لله.. الصديقة الفنانة Mahy Noor في ذمة الله.. الله يرحمك يا ماهي ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة".

وأضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون مين قال الزعل مبيموتش، خافوا على اللي بتحبوهم عشان الزعل بيموت، نامت زعلانه، ماتت ماهي نور طيبة القلب، كانت بهجة أي مكان تكون فيه، زعلت ماتت ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها وحبايبها".

كما نعتها صديقة أخرى تدعي سالي وشاركت آخر حوار لهما قائلة: "كده يا ماهي ده إحنا لسه كنا بنتكلم من يوم ربنا يسترك في الآخرة زي ما كنتي بتدعيلي يا حبيبتى يا جدعة يالى مبيفتكيش واجب بتقفي في الحزن قبل الفرح يا صندوق الأسرار يا بنت الأصول يا محترمة الله يرحمك ويحسن إليكى ويغفر لك وينور قبرك، الفنانه ماهي نور في ذمه الله".

وشاركت ماهي في العديد من الأعمال الفنية سواء في المسرح أو الدراما، منها "اللص والكتاب" مع سامح حسين و "30 ليلة وليلة" وغيرهما.

ويعد مسلسل "30 ليلة وليلة" آخر أعمال الفنانة الراحلة ماهي نور، وشارك في العمل نخبة كبيرة من النجوم، وهم: سعد الصغير، ونيرمين ماهر، وإيمان السيد، وحسام داغر، وضيفة شرف الحلقة ريم البارودى، والعمل من تأليف وإنتاج بلال صبري وإخراج إبرام نشأت.

وكانت ماهي نور قد قالت في تصريحات صحفية، إن المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي ويتعرض للعديد من السلبيات التي تشغل المجتمع المصري وحلها بمواقف طريفة، ولكنه عبارة عن حلقات منفصلة يتم تصويرها بين القاهرة والبحر الأحمر.

المصدر: صحف ومواقع مصرية