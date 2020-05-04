نيللي كريم وآسر ياسين .."دويتو" كوميدي يكسر الأنماط

يحظى مسلسل "بـ 100 وش" الذي تخرجه كاملة أبو ذكري بقاعدة مشاهدة تتسع يوميا مع تطور أحداث المسلسل الذي يتميز عن مسلسلات نيللي كريم السابقة بأنه "كوميدي"!

تعوّد جمهور النجمة المصرية، نيللي كريم، على مسلسلاتها الدرامية المليئة بالأحداث والألغاز والعبر الإنسانية العميقة: سجن النسا، تحت السيطرة.. إلخ

لكنها المرة الأولى التي تدخل فيها كريم الماراثون الرمضاني بكوميديا خفيفة مع النجم، آسر ياسين. يشاركهما البطولة إسلام إبراهيم وعلا رشدي ودنيا إجلال ماهر ومحمد عبد العظيم وشريف دسوقي، والتأليف لأحمد وائل وعمرو الدالي، والإخراج لكاملة أبو ذكري.

العمل كوميديا خفيفة حول "سكر" (نيللي كريم)، التي تعيش في حي بولاق الشعبي وسط القاهرة، تعمل بصالون تجميل، وتنجح من خلال التخفي والماكياج البسيط من القيام ببعض عمليات النصب. أما "عمر" (آسر ياسين) فيعيش مع والدته في حي الزمالك الراقي، يعمل بالنصب هو الآخر ولكن على مستوى آخر.

يلتقي الثنائي، على الرغم من التنافر بينهما، إلا أنهما يتمكنان من تكوين عصابة تحاول الحصول على أموال أحد الأغنياء المهملين، الذي تعمل على خدمته "نجلاء" (دنيا إجلال ماهر)، من خلال تزوير أوراق رسمية بمساعدة موظف مرتشي (محمد عبد العظيم)، وممثل مغمور (شريف الدسوقي).

وكان المسلسل قد تأجل عرضه من العام الماضي، حيث كان من المفترض أن يعرض في رمضان الماضي، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره في الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

المصدر: وسائل إعلام مصرية