جدل في العراق بسبب أعمال رمضانية ونقابة الفنانين تُدافع

دعت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي التي تحدد المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة، وإلى احترام المشاعر برمضان.

وذكر بيان للهيئة التي تراقب عمل وسائل الإعلام أن "احترام التقاليد الاجتماعية واجب إنساني أكدت عليه القوانين والمواثيق الدولية، الأمر الذي يحتم على وسائل الإعلام التعاطي بإيجابية واحترام العادات والطقوس التي يمارسها غالبية الشعب العراقي في شهر رمضان الفضيل، وعدم بث مواد مخالفة للذوق العام، والالتزام بالحيادية والمهنية في نقل الوقائع التاريخية".

من جهتها، ردت نقابة الفنانين العراقيين على منتقدي بعض المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان على القنوات العراقية والعربية وقالت إن "هؤلاء (المنتقدين) لا يميزون بين المعالجة الدرامية وطريقة البناء السرمدي ووظيفة الفن الحقيقية".

وأضافت أن "تلك الانتقادات تدعو إلى التحريض وتشويه سمعة الفن والفنانين العراقيين، ونحن نترك الأمر للخبراء والقضاء للرد على المحرضين".

ويوم أمس الجمعة، استنكرت عشائر عراقية في محافظة البصرة مسلسلا عرض على قناة MBC عراق، تناول الحياة في أهوار جنوب العراق.

وقالت العشائر في بيان صحفي "اطلعنا بألم وصدمة يمتزج معهما استغرابنا وأسفنا الشديد بعد مشاهدة حلقة من مسلسل (أحلام السنين) التي عرضت على قناة (MBC) العراق، تعمدت الاساءة الى عشائرنا الأصيلة وتقاليدها النبيلة وموروثها الاجتماعي العريق، وتجاوزت وبشكلٍ سافر على المرأة العراقية بشكل عام والنساء الكريمات من محافظات الجنوب بشكل خاص، من خلال مشهدٍ تمثيلي يعطي صورة للمشاهد بأن العشائر العراقية لاتحترم المرأة وتنتهك حقوقها، بل وذهبت الى أبعد من ذلك".

وأضافت أن "ذلك افتراء كبير لا يمت إلى الواقع بصلة ولا يتعدى كونه (بروباغندا ممنهجة) يراد منها الإساءة للعراقيين جميعا، والقيم المجتمعية النبيلة وسمعة عشائرنا الاصيلة، كما أن القناة تغافلت عن دور المرأة الكبير في مجتمعاتنا المحلية، وهي تساهم مع الرجل في جميع ميادين الحياة، ناهيك عن انها الأم والأخت والزوجة".

وفي سياق متصل، استنكرت النائب عن المكون الإيزيدي، فيان دخيل، مشاهد من مسلسل "بنج عام" العراقي الذي عرضته قناة "UTV" العراقية، واعتبرته إساءة كبيرة وتجاوزا بشكل غير مبرر على ديانةٍ أصيلة ومكون أساس من مكونات الشعب العراقي.

وقالت عضوة البرلمان فيان دخيل في بيان صحفي: "اطلعنا بذهول وصدمة يمتزج معهما ألم المأساة وجروحها التي لم تندمل بعد على مشاهد الحلقة الخاصة بسبي الإيزيديات من مسلسل (بنج عام) وكيف أساء للقضية الايزيدية وتجاوز بشكل غير مبرر على ديانةٍ أصيلة ومكون أساس من مكونات الشعب العراقي".

وأضافت أن "المسلسل استخدم المأساة الإيزيدية بكل استهتار واستخفاف وعدم شعورٍ بالمسؤولية من أجل تسويق العمل على حساب أرواح وأعراض آلاف الضحايا الايزيديين ومئات الآلاف من أبناء جلدتهم".

المصدر: RT