النجم الراحل عرفان خان يذكر مكة المكرمة في رسالة الوداع الأخيرة الموجه للعالم

نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية رسالة نجم بوليوود العالمي الراحل عرفان خان، التي كتبها في بداية صراعه مع مرض السرطان.

وقال خان في الرسالة التي كانت موجهة للعالم: "تم تشخيص إصابتي بسرطان نادر، لم أسمع به من قبل".

وأضاف أن فرص العلاج ضعيفة جدا نظرا لقلة الحالات المصابة بهذا المرض.

وتابع:" أدركت من هذه التجربة أننا مجرد كائنات صغيرة تطفو في محيط كله تيارات لا يمكن التنبؤ بها".

وفي نصوص الرسالة المنشورة ذكر خان أن حلم طفولته كانت مكة المكرمة، وقال: "عندما دخلت المستشفى مرهقا وبدون أحاسيس، كنت أدرك أن مستشفاي يتواجد في الجانب الآخر من الملعب، مكة. حلم طفولتي".

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يذكر أن النجم العالمي عرفان خان توفي يوم أمس الأربعاء 29 أبريل، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 53 عاما.

المصدر: وكالات