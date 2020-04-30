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النجم الراحل عرفان خان يذكر مكة المكرمة في رسالة الوداع الأخيرة الموجه للعالم

الثقافة والفن

النجم الراحل عرفان خان يذكر مكة المكرمة في رسالة الوداع الأخيرة الموجه للعالم
Reuters
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نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية رسالة نجم بوليوود العالمي الراحل عرفان خان، التي كتبها في بداية صراعه مع مرض السرطان.

وقال خان في الرسالة التي كانت موجهة للعالم: "تم تشخيص إصابتي بسرطان نادر، لم أسمع به من قبل".
وأضاف أن فرص العلاج ضعيفة جدا نظرا لقلة الحالات المصابة بهذا المرض.

وتابع:" أدركت من هذه التجربة أننا مجرد كائنات صغيرة تطفو في محيط كله تيارات لا يمكن التنبؤ بها".
وفي نصوص الرسالة المنشورة ذكر خان أن حلم طفولته كانت مكة المكرمة، وقال: "عندما دخلت المستشفى مرهقا وبدون أحاسيس، كنت أدرك أن مستشفاي يتواجد في الجانب الآخر من الملعب، مكة. حلم طفولتي".

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يذكر أن النجم العالمي عرفان خان توفي يوم أمس الأربعاء 29 أبريل، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 53 عاما.

المصدر: وكالات 

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