الزعيم يكشف عن طريقة تساعد المواطنين على التزام المنازل

أكد الفنان المصري والعربي الكبير الزعيم عادل إمام، أن الفن الجاد والمحترم له دور في لم شمل الأسرة المصرية، ومساعدتها على الجلوس في البيوت، والتجمع حول شاشة التلفزيون.

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وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية في مصر، إلى أهمية أن يلزم الناس البيوت، والالتزام بتعليمات الدولة من أجل سلامتهم، حتى تجاوز أزمة وباء كورونا، خاصة وأن الحكومة المصرية اتخذت الاحتياطات الضرورية لمحاصرة هذا الوباء.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية وفرت الرعاية الصحية اللازمة لعلاج المرضى، والدليل على ذلك نسبة المتعافين، ولكن يبقى الدور علينا حتى تكتمل خطة المواجهة ونتخطى هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة.

وأشاد عادل إمام بفريق عمل مسلسله الجديد "فلانتينو" الذي يعرض في رمضان، وقال: "لا يمكن أن يتحقق الهدف المطلوب من المسلسل إلا بتعاون كل الممثلين، وقد كانت الأجواء مرحة ومريحة خلال التصوير، الذي كان عبارة عن مباراة تنافسية في الإجادة من أجل متعة الجمهور، وتقديم مسلسل تجتمع حوله كل العائلة المصرية والعربية".

المصدر: وكالات