"الثلاثية المقدسة" لأم كلثوم في أمسيات روحانية لدار الأوبرا المصرية

تتابع دار الأوبر المصرية مبادرتها الإلكترونية التي تحمل عنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" بمجموعة أمسيات روحانية تشارك بها في "الأجندة الرقمية" لشهر رمضان.

وتبث القناة الرسمية لدار الأوبر المصرية على موقع "يوتيوب" سهرات رمضانية من بينها أغنية "الثلاثية المقدسة"، التي تعد أحد أهم أعمال كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم، وهي من ألحان رياض السنباطي، وكلمات صالح جودت، وأداء الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو، صلاح غباشي، بمشاركة المطربين: آمال ماهر، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، آيات فاروق، وليد كمال، محمد سلطان، أمنية سمير.

كذلك تقدم القناة سهرة دينية لأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو، شريف محيي الدين، مع فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو، صلاح غباشي.

المصدر: اليوم السابع