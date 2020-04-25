باسل الخطيب: الاتهامات حول ميزانية "حارس القدس" باطلة

وصف مخرج مسلسل "حارس القدس" باسل الخطيب الاتهامات بأن المسلسل "استنفد ميزانية مؤسسة الإنتاج التلفزيوني بأكملها" بأنها باطلة.

ونفى الخطيب اتهامات بأن "المسلسل استنفد ميزانية المؤسسة بحيث أنها لم تتمكن من إنتاج أي عمل غيره".

وأوضح أن "ميزانية المسلسل الفعلية كانت بحدود 400 مليون ليرة سورية" وهو رقم قال الخطيب إنه "يقارب نصف موازنة عمل اجتماعي معاصر في القطاع الخاص" وأشار إلى أن "موازنة المؤسسة تتجاوز المليار ليرة كما تم إعلانه في أكثر من مناسبة".

ورأى الخطيب أن المسلسل في نتيجته النهائية "قد يوحي بأنه من الإنتاجات الفنية الضخمة، وهذا تحقق، بالدرجة الأولى، نتيجة إيمان وتضحيات فريق العمل من إخراج وفنانين وفنيين، سواء لناحية الموافقة على العمل بأجور رمزية، أو السعي والاجتهاد لابتداع حلول بصرية وإنتاجية".



وبدأ عرض "حارس القدس" أمس على عدد من الشاشات وهو من تأليف حسن م. يوسف وإخراج باسل الخطيب، ويروي المسلسل حياة المطران إيلاريون كبوجي الذي يؤدي دوره الفنان رشيد عساف.

والمسلسل من إنتاج "المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني" وحملت شارته لأول مرة ذكرا لوزير إعلام، إذ تم وضع اسم الوزير عماد سارة بوصفه مشرفا عاما على المسلسل.

أسامة يونس- دمشق