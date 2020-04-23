"التانغو السوري" من قلب اللاذقية يحصد الميدالية البرونزية في مهرجان نيويورك الدولي!

حصد فيلم RT الوثائقي "التانغو السوري" الميدالية البرونزية في فئة الفن لمسابقة مهرجان نيويورك للتلفزيون والأفلام.

وأدت الحرب السورية إلى انتقال معظم الفنانين للخارج، بغية إيجاد فرص للتعبير عن فنهم ومواهبهم. أما أولئك الذين قرروا البقاء لمواجهة الحرب بالفن، فيحاولون استعادة الفن السوري ما قبل الحرب، ليظل راسخا في الذاكرة، ومنهم من يلجأ إلى النحت في الأنفاق، أو الرقص في الشوارع، وكذلك تدريس الموسيقى.

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وفي فيلم "Syrian Tango" (التانغو السوري)، يصف الراقصون السوريون أنفسهم بكلمة "جسارة"، التي تعني القيام بما ترغب به حقا، حيث رقصوا في "ساحة الشيخ ضاهر" الشهيرة باللاذقية وسط مشاعر مختلطة من قبل المتفرجين، حول أدائهم، حيث يعتقد البعض أن هذا الرقص يتناقض مع العادات والتقاليد السائدة، ولكن ذلك لم يوقف الراقصين عن متابعة الرقص ونشر الإيجابية من خلال فنهم، عبر الشوارع السورية.

وفازت RT بتسع ميداليات، 3 منها ذهبية، في جوائز مهرجانات نيويورك الدولية المرموقة للعديد من الأفلام الوثائقية، وكتاب AR لمشروع متعدد الوسائط الاجتماعية # Romanovs100، وغيرها من الأعمال.

المصدر: RT