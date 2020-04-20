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موسيقي روسي يكرس أغنيته إلى الأطباء العسكريين

الثقافة والفن

موسيقي روسي يكرس أغنيته إلى الأطباء العسكريين
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إيغور ديمارين
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يبذل الأطباء في العالم أجمع وروسيا بصورة خاصة جهودا غير عادية في سبيل مكافحة فيروس كورونا ومن بينهم الأطباء العسكريون.

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وقام الموسيقار والمغني الروسي الأوكراني المعروف، إيغور ديمارين، بالتعاون مع فرقة الغناء والرقص في المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي بتصوير فيلم موسيقي قصير مستوحى من أغنية " رداء الطبيب الأبيض" السوفيتية " المعروفة.

ونشر الموسيقي مقطع الفيديو بأغنيته على يوتيوب. ويكرس الفيلم إلى الأطباء والمهندسين العسكريين الذين يقومون الآن بإنشاء 16 مستشفى تتبع وزارة الدفاع الروسية خلال فترة وجيزة حيث سيعالج فيها المصابون بفيروس كورونا وكذلك أهدى الفيلم إلى كل من يؤدي واجبه العسكري خارج روسيا.

يذكر أن إيغور ديمارين (من مواليد عام 1959) هو موسيقي وشاعر سوفيتي وروسي وأوكراني معروف بـتأليفه الأغنيات.

المصدر:RT

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