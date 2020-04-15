الحكومة السورية تسمح باستكمال تصوير المسلسلات

وافقت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، على استكمال تصوير الأعمال الدرامية التلفزيونية بعد توقيفها قبل نحو أسبوعين بسبب فيروس كورونا.

وجاءت الموافقة مشروطة بضرورة الالتزام بأصول الإجراءات الصحية الواجب أتباعها لمواجهة انتشار الفيروس.

وقدمت لجنة صناعة السينما والتلفزيون في سوريا طلبا إلى وزارة الإعلام منذ أيام، للسماح باستكمال إنجاز الأعمال الفنية التابعة للقطاع الخاص، والتي توقف العمل فيها نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة انتشار كورونا.

وعللت اللجنة طلبها باقتراب موعد العروض الرمضانية وارتباط شركات الإنتاج بعقود مع المحطات الفضائية.

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وجاء في طلب وزارة الإعلام موجه إلى رئاسة الوزراء أمس الثلاثاء، أن "تلك الشركات تتعهد بالتقيد بعدد من الإجراءات الصحية والوقائية".

وشملت الموافقة أيضا المؤسسة العامة للسينما وبالتحديد "فيلم رحلة يوسف".

وقررت الحكومة السورية نهاية مارس الماضي، وقف عمليات تصوير جميع الأفلام والمسلسلات في البلاد، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT