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رئيس الجزائر للفائز بجائزة "بوكر": واصل التألق عبد الوهاب ابني وستجدني بحول الله بجانبك

الثقافة والفن

رئيس الجزائر للفائز بجائزة
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هنأ رئيس الجزائرعبد المجيد تبون، الروائي عبد الوهاب عيساوي، بفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر"، قائلا: "واصل التألق عبد الوهاب ابني وستجدني بحول الله دوما بجانبك".

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وكتب الرئيس تبون مساء الثلاثاء في صفحته على "تويتر": "عشية يوم العلم ها هو الشاب عبد الوهاب عيساوي من الجلفة يلتحق بقوافل الكتاب الجزائريين الذين شغلوا الورى وملؤوا الدنى بأعمالهم، لكن هذه المرة للفوز بجائزة البوكر العالمية الفاخرة".

وخاطب تبون الروائي المتوج قائلا له، "واصل التألق عبد الوهاب ابني وستجدني بحول الله دوما بجانبك".

يذكر أن الكاتب الجزائري، عبد الوهاب عيساوي، فاز أمس بهذه الجائزة في دورتها الثالثة عشرة، عن روايته "الديوان الإسبرطي".

المصدر: تويتر

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