رئيس الجزائر للفائز بجائزة "بوكر": واصل التألق عبد الوهاب ابني وستجدني بحول الله بجانبك

هنأ رئيس الجزائرعبد المجيد تبون، الروائي عبد الوهاب عيساوي، بفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر"، قائلا: "واصل التألق عبد الوهاب ابني وستجدني بحول الله دوما بجانبك".

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وكتب الرئيس تبون مساء الثلاثاء في صفحته على "تويتر": "عشية يوم العلم ها هو الشاب عبد الوهاب عيساوي من الجلفة يلتحق بقوافل الكتاب الجزائريين الذين شغلوا الورى وملؤوا الدنى بأعمالهم، لكن هذه المرة للفوز بجائزة البوكر العالمية الفاخرة".

وخاطب تبون الروائي المتوج قائلا له، "واصل التألق عبد الوهاب ابني وستجدني بحول الله دوما بجانبك".

عشية يوم العلم، ها هو الشاب عبد الوهاب عيساوي من الجلفة يلتحق بقوافل الكتاب الجزائريين الذين شغلوا الورى وملؤوا الدنى بأعمالهم، لكن هذه المرة بالفوز بجائزة البوكر العالمية الفاخرة. واصل التألق ابني عبد الوهاب وستجدني بحول الله دوما بجانبك. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) April 14, 2020

يذكر أن الكاتب الجزائري، عبد الوهاب عيساوي، فاز أمس بهذه الجائزة في دورتها الثالثة عشرة، عن روايته "الديوان الإسبرطي".

المصدر: تويتر