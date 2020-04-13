مصر.. الإعلان عن أول مسلسل خيال علمي في الشرق الأوسط (فيديو)

طرحت شركة "سينرغي" المصرية الفيديو الدعائي الرسمي لمسلسل "النهاية"، بطولة الفنان يوسف الشريف، المزمع عرضه في موسم رمضان 2020.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول كره بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذي يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي، ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة حينما يقابل إنسانا آليل مستنسخا عنه.

ويشارك إلى جانب يوسف الشريف عمرو عبد الجليل وناهد السباعي ومحمود الليثي وأحمد وفيق وسهر الصايغ وغيرهم، في المسلسل الذي يخرجه ياسر سامي.

ومن المتوقع أن يحقق هذا المسلسل نجاحا ضخما، كونه أول مسلسل خيال علمي من هذا النوع في الشرق الأوسط ومصر، بالإضافة إلى الشهرة الواسعة التي يحظى بها الفنان يوسف الشريف.

المصدر: RT