نجل الفنان مارسيل خليفة ينجو من كورونا بـ"الحب الممزوج بالموسيقى"

شكر عازف البيانو والمؤلف الموسيقي رامي خليفة، نجل الفنان الكبير مارسيل خليفة متابعيه، بعد شفائه من فيروس كورونا، قائلا: "شكرا جميعا لمحبتكم وتعاطفكم أنا خال من كورونا رسميا".

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وعانى عازف البيانو والمؤلف الموسيقي اللبناني لمدة شهر كامل من عدوى الفيروس التاجي.

وعن هذه التجربة الأليمة كتب والده الفنان مارسيل خليفة على صفحته في "فيسبوك" قائلا: "كم نحبكم، إلى الأصدقاء الكثر المنتشرين على هذه البسيطة أقول لكم : البارحة في عيد القيامة وبعد شفاء ابني رامي، أقدمنا إلى ميل غريزي فينا إلى عيش معنى القيامة بعد شهر من القلق المضني".

وأضاف: "لقد اجتاز رامي خليفة الأيام الصعبة وشفي من إصابته بالفيروس والذي هو جزء من الطبيعة ويشارك هذه الحقيقة مع الإنسان، بهذا الصمت وبهذا الحجِر وبهذه العزلة وبالوقت الذي امتد بنا طويلا قرابة الشهر كما لو كنا في حلم أو أنني الآن أروي حلما وليس حقيقة عشناها وكان السبيل للشفاء هو دواء "الحب" الممزوج بالموسيقى".

وتابع قائلا: "ما كان أسرع الملل الذي كان يتسلل إلى عادات آلفناها: سهرة على وتر أو دمعة في العتمة نذرفها. امرأة تخاطبها شعرا وثورة تشرب نخبها خمرا".

وخلص للقول: "كل شيء كان يتسلل إلى ليلنا القلق الشك السؤال الغبار الديار وبقية خيوط عالقة في ذيل النهار الطويل الطويل الطويل في الفضاء الموحش. شكرا للكل في القارات البعيدة وشكرا للكل في الجزيرة الكبيرة التي نعيش فيها الآن. ونلتقي بفرح غامر مع العائلة الصغيرة والكبيرة والأصدقاء وننتظر ربما طويلا فتح الأجواء لنلتقي سوية من جديد وكم نحبكم".

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي