عبد الرحمن أبو القاسم يودع الدنيا مستحضرا أبياتا لمظفر النواب

ظهر الفنان السوري الفلسطيني الراحل عبد الرحمن أبو القاسم، في شريط مصور كان آخر ما سجله قبل وفاته.

وفي التسجيل الذي تداولته الصفحات يظهر صاحب التجربة المسرحية العريقة وهو يلقي قصيدة "البراءة" للشاعر العراقي مظفر النواب.

والقصيدة تتحدث بلسان أم إلى ابنها السجين وتطالبه بألا يستسلم ويقبل بالتبرؤ من الحزب الذي ينتمي إليه.

يذكر أن الفنان أبو القاسم الذي توفى أمس، بدأ حياته المهنية مع المسرح، وقدم له الكثير، وإن كان عرف شعبيا بأعماله التلفزيونية وخاصة في شخصية "ابن الرومية" التي أظهر فيها مهارة في سرد الحكايات.

المصدر:RT